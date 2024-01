Serie B, il Cosenza vince 0-1 a Bolzano contro il Sudtirol

Il Cosenza bissa la vittoria sul Venezia e sbanca il Druso di Bolzano. Il gol di Fabrotta decide la gara, mandando al tappeto un Südtirol che ha fatto veramente poco per spaventare il lupo della Sila.

Al 25′ Florenzi gira la palla di testa centralmente, Poluzzi argina con un pizzico di difficoltà. Il Südtirol è volitivo, ma rinchiuso in un’idea che non riesce ad esprimere. Al 3′ della ripresa un contrasto in area tra Kofler e Mazzocchi richiede l’intervento del Var, per decifrare il tocco di mano che per l’arbitro Chiffi vale il calcio di rigore. Dal dischetto Forte si lascia ipnotizzare da Poluzzi ed il rasoterra angolato dell’attaccante rossoblù è parato a terra dal bravo portiere biancorosso.

Al 9′ risponde il Südtirol con il cross di Arrigoni che Masiello di testa traduce sul palo. Al 17′ Masiello pennella profondo per il colpo di testa di Merkaj sul quale si supera Micai che devia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l’estremo del Cosenza si supera ancora su tiro ravvicinato scagliato ancora da Merkaj. Non può far nulla Poluzzi al 28′ quando Frabotta esplode un sinistro terra aria da fuori area che si insacca nell’angolo basso del secondo palo.