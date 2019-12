Agguato a Crotone contro un sorvegliato speciale, illeso. Indagini della Polizia

Un pregiudicato di Crotone, sorvegliato speciale, è scampato ad un agguato che gli è stato teso sabato sera 14 dicembre nei pressi della sua abitazione dove ignoti hanno sparato alcuni colpi di pistola senza però colpirlo.

A riferire la circostanza agli agenti delle Volanti e della Squadra mobile intervenuti sul posto, è stato lo stesso uomo, C.A., di 63 anni, che ha raccontato di aver udito gli spari alle sue spalle mentre era nel piazzale del proprio condominio, quindi, in preda al panico, ha iniziato a correre in direzione della sua casa riuscendo a mettersi in salvo.

Sul posto, dove è intervenuta anche la Polizia scientifica, sono stati rinvenuti alcuni bossoli calibro 9. Alcuni proiettili hanno colpito la parete perimetrale di un edificio. Indagini della Polizia sono in corso per risalire all’autore.