Serie B, il Crotone batte il Livorno 2-1

Torna al successo il Crotone e lo fa battendo allo Scida il Livorno per 2 a 1. Stroppa, rispetto alla gara di Salerno, deve fare a meno anche dello squalificato Golemic e dell’infortunato Spolli. In avanti spazio alla coppia Messias-Simy, quest’ultimo oggi alla centesima in rossoblù.

La prima grande chance del match arriva già al 10’ con Messias, che riceve un’ottima palla da Mustacchio ma Plizzari compie un miracolo. Passano 2 minuti ed arriva invece il vantaggio degli ospiti: Agazzi intercetta palla, filtrante per Marras che con un diagonale destro supera l’incolpevole Cordaz.

Gli squali provano subito a reagire con Crociata, sinistro fuori, e Simy, colpo di testa alto. Al 23’ arriva il pareggio dei pitagorici con Cuomo che sugli sviluppi di un calcio di punizione, di testa, manda la palla dove Plizzari non può arrivare. Primo gol per il numero 3 scuola Crotone. Passano altri 3 minuti e gli squali ribaltano il risultato con un eurogol di Crociata che con un gran destro a giro manda la sfera sotto il sette.

Nella ripresa gli ospiti si rendono pericolosi solo in avvio con il solito Marras, sinistro respinto da Cordaz. Al 60’ Tramezzani passa al 4-4-2 operando un doppio cambio: dentro Braken e Delprato, fuori Rocca e Morelli. Stroppa risponde al 70’ con Vido per Simy.

I rossoblù amministrano bene il risultato senza mai correre rischi e vanno vicini alla terza rete con Mazzotta all’80’ ben servito da Vido, ma Morganella si immola e salva i suoi. Passano altri 3 minuti e questa volta è Plizzari a salvare sul destro di Vido, sulla ribattuta a botta sicura di Mustacchio respinge Porcino. Nel recupero non accade più nulla e gli squali volano a 25 punti in classifica.

TABELLINO DELLA GARA

CROTONE: Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Mustacchio (87’ Rutten), Molina, Barberis, Crociata, Mazzotta (94’ Gomelt); Messias, Simy (70’ Vido). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Rodio, Curado, Nalini, Evan’s, Itrak. All. Stroppa

LIVORNO: Plizzari; Boben, Gonnelli, Morelli (60’ Delprato); Morganella, Rocca (60’ Braken), Luci, Agazzi (78’ Pallecchi), Porcino; Marras, Mazzeo. A disp: Zima (GK), Ricci (GK), Marie Sainte, Coppola, Ruggiero, Viviani, Rizzo, D’Angelo, Raicevic. All. Tramezzani

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: 12’ Marras (L), 23’ Cuomo (C), 26’ Crociata (C)

Ammoniti: Morganella (L), Marrone (C), Morelli (L), Simy (C), Cuomo (C), Braken (L), Mazzotta (C)