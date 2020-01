Regionali, Meloni e Salvini di nuovo in Calabria per sostenere Santelli

Domani, giovedì 16 gennaio, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà a Crotone, dove alle ore 11,45 incontrerà i cittadini nel mercato di Piazza Pitagora nell’ambito della sua seconda tappa in Calabria in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.

Giorgia Meloni sarà accompagnata dal Commissario regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, dal commissario provinciale di Crotone Fausto Orsomarso e dal responsabile per la composizione delle liste in Calabria Edmondo Cirielli.

Anche Salvini nuovamente in Calabria, andrà pure a Riace – Dopo aver fatto tappa a Cosenza e Crotone la scorsa settimana, il leader della Lega, Matteo Salvini, è pronto a ritornare in Calabria e lo farà già questa settimana per sostenere la candidatura di Jole Santelli.

Sempre domani, 16 gennaio, alle ore 19, il leader della Lega sarà prima a Lamezia Terme (su Corso Giovanni Nicotera). Venerdì 17 gennaio Salvini farà tappa a Catanzaro Lido per un incontro con Confagricoltura Calabria alle 10. Alle 12 Salvini raggiungerà Riace, borgo dell’ex sindaco Mimmo Lucano e attualmente governato dal primo cittadino filoleghista, Trifoli.

Il tour di Salvini non si fermerà a Riace: alle 15.30, infatti, il leader leghista sarà a Gioia Tauro, alle 17.45 a Spezzano della Sila e infine alle 20.15 a Corigliano Rossano.