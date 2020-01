Grave incidente sulla 107, un morto e 4 feriti

E’ di un morto e 4 feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 107 “Silana Crotonese”, all’altezza del bivio per Rocca di Neto.

Per cause in corso di accertamento a scontrarsi sono state due auto, una Lancia Delta e una Nissan Micra, una delle quali si è ribaltata su un lato. Tra i feriti ci sono due bambini, che insieme agli altri sono stati trasportati in ospedale con tre ambulanze. La vittima, di cui non si conosce l’identità, è deceduta subito dopo nel nosocomio.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto, personale dell’Anas e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.