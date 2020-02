Serie B, l’Empoli supera il Crotone 3-1

Finisce 3-1 per l’Empoli la gara contro il Crotone in Toscana. Stroppa deve fare a meno di ben 3 squalificati, Marrone, Messias e Simy oltre al lungodegente Zanellato. In avanti Maxi Lopez è affiancato da uno degli ultimi acquisti, Armenteros.

Nel primo tempo i toscani partono forte e tra il 17’ e il 20’ si portano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Tutino e Mancuso. Gli squali provano a reagire e nel finale prima colpiscono il palo con Crociata (37’) e poco dopo (40’) dimezzano lo svantaggio con lo stesso Crociata con un gran tiro dalla distanza non trattenuto da Brignoli.

In avvio di ripresa i pitagorici provano subito a pareggiare le sorti del match ma l’Empoli trova la terza marcatura al 62’ con un preciso sinistro dello scozzese Henderson. Al 68’ Stroppa effettua un doppio cambio mandando in campo Molina e Gerbo, quest’ultimo all’esordio, al posto di Maxi Lopez e Mustacchio con Crociata che avanza al fianco di Armenteros.

All’84′ è Gerbo a chiamare al super intervento Brignoli con un gran destro dalla distanza. Negli ultimi minuti il Crotone ci prova anche con Zak, entrato con grande voglia, ma il risultato non cambia più: finisce 3-1 per i toscani.

EMPOLI: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi (86’ Bandinelli), Ricci, Henderson (82’ Stulac); Bajrami (78’ Ciciretti), Mancuso, Tutino. A disp: Branduani (GK), Perucchini (GK), Antonelli, Nikolau, Sierralta, Pinna, Fantacci, Zurkowski, La Mantia. All. Marino

CROTONE: Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Mustacchio (68’ Molina), Benali, Barberis (83’ Zak), Crociata, Mazzotta; Maxi Lopez (68’ Gerbo), Armenteros. A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Cuomo, Curado, Gomelt, Jankovic, Evan’s. All. Stroppa

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 17’ Tutino (E), 20’ Mancuso (E), 39’ Crociata (C), 62’ Henderson (E)

AMMONITI: Maietta (E), Benali (C), Balkovec (E), Zak (C), Bandinelli (E), Gerbo (C)