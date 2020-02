Incidente sulla statale 106 a Crotone: tre feriti, di cui uno grave

Scontro stamane sulla statale 106 jonica nel territorio di Crotone. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 in prossimità della località Gabella quando per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrapolare dalle lamiere accartocciate uno dei feriti rimasto incastrato nell’abitacolo.

I sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale. La statale è stata momentaneamente chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

