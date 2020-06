Bollettino Covid, zero positivi in Calabria

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Ancora nuovi contagi zero in Calabria dove, ad oggi, sono stati effettuati 74.439 tamponi (359 nelle ultime 24 ore) con 1.159 positivi (invariati rispetto a ieri). I casi attualmente attivi sono scesi dai 91 di ieri ai 77 di oggi. Stabili i ricoverati in reparto (18) e le vittime (97). In aumento i guariti passati da 971 a 985.

I positivi fin qui registrati sono a Catanzaro: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 391 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 73 guariti; 5 deceduti.

