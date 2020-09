Bambino scompare nel centro commerciale, ritrovato dalla Polizia

A Crotone. La scomparsa è stata segnalata da un passante che vedendo una donna straniera in stato di agitazione, si è avvicinato venendo a sapere che da circa trenta minuti era alla ricerca del figlio minorenne scomparso all'interno del centro

Paura stamani a Crotone per un bambino scomparso in un centro commerciale che è stato poi ritrovato dalla polizia. La scomparsa è stata segnalata con una telefonata al 113 fatta da un passante che, vedendo una donna straniera in stato di agitazione, si è avvicinato ed ha chiesto se aveva bisogno di aiuto venendo a sapere che da circa trenta minuti era alla ricerca del figlio minorenne scomparso all’interno del centro.

Sul posto sono giunte le Volanti della Questura e gli agenti hanno iniziato a setacciare i locali ed a visionare le telecamere interne ed esterne. Dopo circa mezz’ora dall’inizio delle ricerche, gli agenti hanno rintracciato il bambino accovacciato all’interno di un locale del centro e lo hanno affidato alla madre che ha ringraziato i poliziotti per la professionalità e l’umanità dimostrata nell’occasione.

