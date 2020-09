Serie A, Crotone Milan 0-2

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Nel posticipo della seconda giornata di Serie A, il Crotone di Stroppa cede allo Scida per due reti a zero al Milan di Pioli. Senza Ibrahimovic, il Milan si è imposto grazie ad un rigore di Kessiè concesso nel recupero del primo tempo per un fallo su Ante Rebic – uscito nel secondo tempo per un serio infortunio al braccio sinistro – e alla prima rete in A di Brahim Diaz, siglata al 5′ del secondo tempo sfruttando un errore difensivo degli squali. Il rigore al Milan è stato contestato da mister Stroppa: “C’era fallo netto di Rebic”.

I rossoneri hanno colpito due traverse oltre a sprecare altre occasioni. Vistosa la superiorità della squadra di Pioli, che in due match fa punteggio pieno portandosi a quota 6 in classifica. Pitagorici a zero punti. Stroppa invoca ancora rinforzi a Vrenna.

CROTONE: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira (27’st Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (1’st Eduardo), Molina (38’st Rispoli); Simy, Dragus (27’st Vulic). A disp: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Yakubiv. All. Stroppa

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali (18’st Bennacer), Kessie; Brahim Diaz (38’st Krunic), Calhanoglu (38’st Leao), Saelemaekers (18’st Castillejo); Rebic (13’st Colombo). A disp: Tatarusanu, A. Donnaruma, Leao, Kalulu, Maldini, Krunic, Paqueta, Laxalt. All. Pioli

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Reti: 47’pt Kessie (M) su rigore, 5’st Diaz (M)

Ammoniti: Marrone (C), Gabbia (M), Theo (M), Leao (M)

Gli highlights di Crotone Milan

