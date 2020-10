Sassuolo-Crotone, Stroppa: “Risultato troppo severo”

ATTENZIONE: PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E TENERTI INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA DI FB

“Un risultato sicuramente troppo severo ma una prestazione da serie A, certo con qualche ingenuità”. Lo ha detto il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa nel post partita Sassuolo Crotone finita per 4-1 per i modenesi.

“Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché non è da tutti venire qui e giocare con questa mentalità, bisogna però concretizzare al meglio le occasioni. La sosta arriva al momento giusto perché – spiega Stroppa – bisogna crescere e migliorare anche lo spessore individuale, non è una questione di fase difensiva”.

“Oggi – ha detto ancora l’allenatore rossoblù – abbiamo dimostrato che come l’anno scorso abbiamo una fase offensiva importante e che possiamo fare tanti goal. Come già detto non abbiamo avuto la possibilità di disputare amichevoli quindi dovremo migliorare giocando queste partite, che però fanno già parte del campionato di una categoria che è un altro sport rispetto alla serie B! Dispiace per l’episodio del 2-1 che ha cambiato mentalmente l’inerzia della partita: è rigore netto ma in precedenza c’era stato un altro episodio analogo molto dubbio che non era stato rivisto al VAR.”