Il sindaco di Crotone Voce si è insediato: “Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche”

Si è insediato questa mattina il nuovo sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, dopo la proclamazione da parte dell’Ufficio elettorale centrale. Voce ha ricevuto la fascia tricolore dal commissario straordinario, Tiziana Costantino, che ha gestito il Comune dopo le dimissioni del sindaco Ugo Pugliese, che era stato eletto nel 2016.

“Non rappresenterò solo chi mi ha votato – ha detto Voce – ma lavorerò per tutti i cittadini di Crotone. Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche”. Il nuovo primo cittadino ha anche parlato della giunta: “Stiamo valutando insieme ai consiglieri comunali. Le deleghe sono tante e saranno operative. Ogni persona che farà parte della Giunta sarà scelta per la competenza del ruolo che andrà ad assumere. L’ho detto e lo ripeto: abbiamo le mani libere per scegliere le migliori figure della città. Non è escluso che alcuni assessori siano scelti tra i consiglieri eletti”.

Tra le priorità di intervento Voce ha parlato dell’igiene urbana e del decoro urbano. Tutti i cittadini che ho incontrato mi hanno chiesto questo. Non sarà facile perché Akrea, la società in house del Comune che si occupa dei rifiuti, è un condizioni difficili, depotenziata e dobbiamo metterla nelle condizioni di iniziare a fare la raccolta differenziata.

Dobbiamo acquistare i mezzi facendo i conti con la situazione economica del Comune che ha le spese discrezionali bloccate dalla Corte di Conti”. Voce ha anche ringraziato il commissario Costantino “per quello che ha fatto per la città di Crotone”.

