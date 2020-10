Stroppa al termine di Crotone Juve: “Risultato meritato, prestazione importante”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“È un punto che il Crotone ha assolutamente meritato e sono contento di una prestazione importante fatta di carattere, coraggio e qualità”. Lo ha detto ieri sera l’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa al termine della gara tra Crotone e Juventus finita 1-1.

“Nelle partite precedenti – ha aggiunto Stroppa – siamo usciti dal campo con risultati troppo pesanti e che non rispecchivano quanto espresso in campo: oggi ci prendiamo questo punto sperando segni un punto di svolta per il futuro. Dobbiamo migliorare nel concretizzare le diverse occasioni da gol che riusciamo a creare, allo stesso tempo il lavoro di Simy e Messias è stato davvero importante nel proteggere palla e far salire la squadra”.

“Io vedo i miei ragazzi lavorare duramente tutti i giorni, ormai abbiamo raggiunto una mentalità per cui i risultati arrivano attraverso un’idea di gioco e dei concetti ben precisi. L’obiettivo adesso è di dare continuità, dobbiamo ancora migliorare nelle giocate e nella dualità di far male a livello individuale, ma è bello confrontarsi con avversari così e fare bella figura”, ha concluso il tecnico rossoblù.

