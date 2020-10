Nascondeva 4 kg di marijuana nel magazzino, scoperto e arrestato

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Usava il magazzino per nascondere ingenti quantità di droga da smerciare nelle piazze crotonesi, ma l’uomo, un sorvegliato speciale di 59 anni, S.R., è stato colto in flagranza dalla Polizia che lo ha arrestato.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Crotone, a seguito di mirati controlli, intuendo che quel magazzino potesse essere il luogo utilizzato per detenere lo droga, hanno fatto irruzione all’interno cogliendo di sorpresa lo spacciatore il quale alla vista degli agenti non ha opposto resistenza resistenza anzi, ormai scoperto, ha consegnato lui stesso lo stupefacente pari a quasi 4 kg di marijuana suddivisa in diverse buste trasparenti pronta per lo spaccio.

L’uomo, sorvegliato speciale nonché percettore del reddito di cittadinanza, a questo punto è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e, successivamente, condotto in carcere. A seguito della convalida, per il pusher sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

