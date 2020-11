Alluvione a Crotone, numerosi interventi dei vigili. Allagamenti ovunque. Persone bloccate

Al momento non risultano danni a persone o dispersi. Le zone particolarmente interessate da allagamenti sono località Esterna Marinella, località Farina e Tafinello. Si registrano disagi sulla statale 106, ingresso sud, per il fiume d'acqua che sta interessando la sede stradale

Prosegue ininterrottamente l’opera dei vigili del fuoco del comando di Crotone per far fronte alle numerose richieste pervenute presso la sala operativa del 115, dopo la violenta alluvione di questa notte nella città pitagorica e in provincia.

Dalle 5.30 circa di questa mattina sono stati espletati oltre 50 interventi per allagamenti e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture o nelle abitazioni situate ai piani terra o seminterrati.

Restano oltre cento le richieste di soccorso da espletare. Per fronteggiare l’emergenza è stato prolungato a 24 ore il turno di servizio del personale già presente e sono state inviate ulteriori unità e mezzi dal comando di Catanzaro.

Al momento non risultano danni a persone o dispersi. Le zone particolarmente interessate da allagamenti sono località Esterna Marinella, località Farina e Tafinello. Si registrano disagi sulla statale 106, ingresso sud, per il fiume d’acqua che sta interessando la sede stradale.

