Aveva capi contraffatti e tenta di corrompere i carabinieri, arrestato

Aveva con sé cinque grammi di marijuana e dei capi contraffatti. Ad un controllo dei carabinieri di Petilia Policastro ha però tentato di corrompere i militari offrendogli duemila euro che dovevano servire come “lasciapassare”.

Per questo un ambulante di 59 anni è stato arrestato per istigazione alla corruzione, mentre un 39enne è stato invece denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un normale controllo effettuato lungo la statale 107, sono stati trovati in possesso, il primo di grammi 5 di marijuana e di capi di vestiario contraffatti ed il secondo di un coltello a serramanico.

Il 59enne, nel corso dei controlli, ha tentato di corrompere i carabinieri, offrendogli la somma di euro 2.000, per indurli a “chiudere un occhio”, ma è stato immediatamente arrestato e, come disposto dal pm della Procura della Repubblica di Crotone, tradotto

presso la Casa Circondariale di Crotone.