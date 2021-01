Trasportava mezza tonnellata di novellame, sequestro e sanzione salata

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Quasi mezza tonnellata di novellame di sarda è stata scoperta e sequestrata da Polstrada, Carabinieri e personale della Capitaneria di porto a Cirò Marina, ad un uomo sorpreso ieri sera con il “prezioso” carico della sardella nella sua auto.

L’uomo, fermato per un controllo, ha insospettito gli operanti che hanno proceduto ad una perlustrazione del veicolo. All’interno del bagagliaio posteriore c’erano 80 cassette in polistirolo contenenti 460 kg di novellame.

Accompagnato presso gli uffici della Capitaneria di porto, l’uomo è stato sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico sotto dimensionato, nonché privo della relativa etichettatura, per un ammontare complessivo di 75.000 euro (25.000 in misura ridotta).

Il prodotto sequestrato è stato dichiarato idoneo e commestibile dall’Asp e quindi sarà devoluto in beneficenza. Verranno contattati svariati istituti e mense che potranno beneficiarne.