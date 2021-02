Verso Cagliari-Crotone, Stroppa: “E’ come se fosse una finale”

Mancano poco meno di 24 ore alla sfida contro il Cagliari e in casa Crotone, al termine della rifinitura, è intervenuto in video conferenza il tecnico Giovanni Stroppa per presentare il match contro i sardi.

“Ho visto la squadra molto più consapevole questa settimana rispetto ad altre volte – spiega Stroppa -, è una finale a tutti gli effetti e la sentiamo come tale però diventa fondamentale capire che comunque non ci pregiudicherà niente se dovesse andare in un altro modo ma allo stesso tempo dobbiamo affrontarla come se fosse da dentro o fuori”. In casa Cagliari è la prima volta del nuovo allenatore Leonardo Semplici che ha preso il posto di Di Francesco.

I CONVOCATI

Sono 23 i calciatori convocati da mister Stroppa per il match interno di domani (ore 15) contro il Cagliari, valevole per la 5ª giornata di ritorno della Serie A.

Ecco l’elenco dei convocati:

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 MAGALLAN

7 OUNAS

13 LUPERTO

16 FESTA

17 MOLINA

20 ROJAS

21 ZANELLATO

22 CRESPI

24 D’APRILE

25 SIMY

30 MESSIAS

32 PEDRO PEREIRA

33 RISPOLI

34 MARRONE

44 PETRICCIONE

54 DI CARMINE

69 RECA

77 VULIC

95 EDUARDO

97 RIVIERE

Diffidato: PEDRO PEREIRA

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM