Accoltella più volte un 51enne, pensionato arrestato per tentato omicidio

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa, dal Tribunale di Crotone, a carico di un 73enne pensionato del luogo.

Il 28 febbraio scorso, si era presentato in caserma un uomo sanguinante in quanto poco prima ferito al torace a coltellate. Richiesto l’intervento dei sanitari, l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Scattate le indagini dei militari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, sono state acquisiti gravi indizi in relazione alla responsabilità del pensionato, M. A. G., per il tentato omicidio, commesso quel giorno in via Fiume Reno, a Isola.

La vittima è un 51enne del luogo, ferito in strada più volte, con un coltello, al petto e all’addome. Il movente sarebbe riconducibile a pregressi dissidi tra i due.

