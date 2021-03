Verso Lazio Crotone, Cosmi: “Tenere alta determinazione”

“La vittoria ha dato all’ambiente un messaggio: ci siamo”. Serse Cosmi utilizza il successo contro il Torino per dare fiducia al Crotone in vista della sfida decisamente più complicata contro la Lazio.

Il tecnico, subentrato in panchina a Stroppa da poco più di una settimana, sta lavorando molto sotto l’aspetto psicologico. “Sicuramente – dice – siamo lontani dall’aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mia la conoscenza della squadra cresce giorno dopo giorno. Vedo applicazione, volontà, determinazione non soltanto tra i calciatori, ma anche tutto l’ambiente, dal preparatore atletico al magazziniere,. Col Torino abbiamo giocato con gli occhi della tigre, gli occhi di chi vuole rappresentare qualcosa, una città, una società, se stessi.

Quando si trova questa motivazione la conseguenza in campo si vede. Abbiamo iniziato a vincere quella partita prima di arrivare allo stadio quando ci hanno accolto i tifosi. Quell’incitamento ci ha dato carica maggiore. Ho immaginato quello che sarebbe potuto accadere in campo con stadio pieno in una partita di quel genere. Dobbiamo tenere alta la determinazione anche a Roma”.

A proposito della gara contro la Lazio, il tecnico del Crotone ha parole di elogio per il centravanti biancoceleste. “Immobile – spiega – è il miglior marcatore europeo dell’anno scorso è un grande motivo di orgoglio per tutto il calcio italiano. Difficile annullarlo, ma possiamo limitarlo prendendo delle contromisure non solo per lui”.

Il tecnico del Crotone, se non verrà accolto il ricorso contro la squalifica, dovrà vedere la gara dalla tribuna. “Un allenatore – dice – deve stare in campo. Dal quarto uomo all’arbitro hanno visto tutti quale è stato il mio contributo durante la gara e l’intervallo. Ho collaborato davvero per risolvere il nervosismo creatosi. Io stesso mi sono dato delle linee di comportamento perché so di essere nel mirino e perché non voglio che la mia maniera di stare in campo venga utilizzata in modo negativo visto che qualcuno non aspetta altro. Attendo giudizio su ricorso che spero venga valutato in modo sereno”.

Inzaghi: “Contro il Crotone di Cosmi non sarà sfida semplice”

“Domani le insidie sono tantissime. Il Crotone ha cambiato l’allenatore da poco, viene da un’ottima vittoria e gioca bene a calcio. Dovremo approcciarla nel migliore de modi, noi veniamo da un periodo delicato ma vogliamo tornare alla vittoria. Non sarà una sfida semplice, ma la squadra ha lavorato bene. Cercheremo di fare una partita da vera Lazio”. Sono le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia del match all’Olimpico contro il Crotone.

