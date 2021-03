Casa va in fiamme, intera famiglia salvata dalla Polizia

Solo grazie al tempestivo intervento di due poliziotti della Questura di Crotone, questa mattina, un’intera famiglia è stata soccorsa a seguito dell’incendio della propria abitazione avvolta dalle fiamme.

Gli agenti stavano tornando a casa dopo il loro turno di lavoro, quando la loro attenzione è stata catturata da diverse persone che, in un forte stato d’agitazione, hanno informato della presenza di residenti in grave pericolo di vita all’interno di un’abitazione in fiamme sita in località San Leonardo di Cutro.

Valutata la situazione, i poliziotti si sono prodigati a far evacuare immediatamente l’abitazione avvolta quasi interamente dal rogo, tra cui gli arredi, frigorifero, condizionatore e altri mobili. Il nucleo familiare – madre di 44 anni, figlia di 21 e figlio di 14 – è stato messo in salvo.

Anche in considerazione della presenza di una bombola del gas che rappresentava fonte di pericolo immediato, gli agenti hanno esortato le persone e ad allontanarsi portandosi ad una distanza maggiore di sicurezza onde evitare ulteriori conseguenze che potevano essere causate da una possibile esplosione.

Grazie all’uso immediato degli estintori, i poliziotti sono riusciti, con non poca fatica, e senza soluzione di continuità, a domare l’incendio. Successivamente sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno constatato il buon esito delle operazioni di spegnimento dell’incendio e della messa in sicurezza della bombola del gas.

A dire dello stesso personale l’incendio, che non è di origine dolosa, sarebbe da imputare ad un corto circuito del contatore dell’energia elettrica, posto nella stanza adibita ad uso ripostiglio e lavanderia.

