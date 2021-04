Incidente stradale sulla statale 107 a Cerenzia, due feriti

Un incidente stradale tra due auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 107 ‘Paola-Crotone’, all’altezza di Cerenzia (Kr). Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone.

La statale è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti, oltre al 118, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM