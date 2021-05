Scontro frontale tra tre mezzi sulla 106, otto feriti

E’ di 8 feriti il bilancio di un grave incidente stradale sulla strada statale 106 ‘Jonica’, all’altezza di Torretta, in provincia di Crotone.

SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 3 veicoli, a seguito di uno scontro frontale. L’arteria è stata chiusa alla circolazione in entrambi le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le squadre Anas, la Polstrada e i Vigili del Fuoco di Crotone per gli accertamenti della dinamica e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM