Viaggiava in auto con oltre un kg di cocaina, scoperto e arrestato

Agostino Papaianni, di 70 anni, si era nascosto in una località di Catanzaro. L'uomo è considerato a capo della 'ndrina che controlla i territori da Capo Vaticano, a Coccorino, Joppolo, fino a Tropea, nel vibonese. Il boss, non era armato ma ben organizzato e in buona forma fisica avendo a disposizione una piccola palestra.