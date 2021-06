Dramma a Cirò Marina, 17enne ucciso da un’auto. ‘Omicidio stradale’ per conducente

Un ragazzo di 17enne, Michele Famiglietti, è stato investito e ucciso sul lungomare “Stefano Pugliese” di Cirò Marina (Crotone). Il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre stava rientrando quando all’improvviso è stato falciato da un’auto.

L’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte, quando nella zona del lungomare il ragazzo – che stava attraversando insieme a due suoi cugini più giovani per andare a casa dalla zia – è stato investito da una vettura guidata da un uomo di 26 anni di Cirò Marina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto durante il trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Il conducente è stato denunciato per omicidio stradale. Sono in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’investimento e se il 26enne alla guida fosse in stato di alterazione psicofisica.

