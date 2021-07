Trovato con 18 kg di marijuana e piante di canapa, in carcere

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 40enne del luogo, già conosciuto ai militari, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Isola di Capo Rizzuto, in un magazzino costruito in un terreno agricolo di proprietà del 40enne, i militari hanno rinvenuto, infatti, ben 18 chilogrammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per la defogliazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

In diversi punti dell’appezzamento di terra, sono state recuperate dai carabinieri, inoltre, trentadue piante di canapa indiana e un impianto di irrigazione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto, come disposto dal pubblico ministero di turno della locale Procura della Repubblica presso la casa circondariale di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida.

