Cambio al vertice della Guardia di finanza di Crotone

Cambio al vertice del Comando provinciale di Crotone della Guardia di finanza: il colonnello Luigi Smurra subentra al colonnello Emilio Fiora che, dopo quattro anni, è stato trasferito a Lecco, dove assumerà la guida del comando provinciale.

Sotto la direzione del colonnello Fiora, tra il 2017 ed il 2021, il Comando provinciale di Crotone delle fiamme gialle ha condotto un’intensa attività operativa.

Fiora, nel lasciare il comando, ha rivolto “un vivo ringraziamento” ai comandanti dei vari reparti e a tutto il personale “per la disponibilità, la preziosa collaborazione, la grande serietà e l’eccezionale dignità professionale dimostrata in ogni momento, peraltro attestata incondizionatamente dalle varie autorità civili e militari”.

Il colonnello Luigi Smurra, in possesso di lauree in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Politiche, proviene dal comando generale del Corpo con impiego, dalla fine del 2018, nel Ministero dell’Interno, segreteria tecnica-amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali.

