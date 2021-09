Scoperta coltivazione di marijuana nel crotonese, due arresti

Imponente manifestazione nella capitale per chiedere libertà e diritti soppressi. Sul palco anche il vicequestore di Roma: “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui. Il green pass italiano è illegittimo. Dobbiamo unire le nostre energie per indicare una via migliore. Il male non ha mai vinto, non ho paura", ha detto la dirigente di Polizia