Scontro tra auto e Tir, un morto e un ferito

Un giovane di 24 anni, Jonathan Porto, di Crotone è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana Crotonese, in prossimità del bivio per Cotronei, nel territorio del comune di Santa Severina. C’è anche un ferito.

A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Smart e un tir che successivamente è finito fuori dalla sede stradale dopo aver divelto un guardrail.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due veicoli è stato il conducente della vettura. L’autista del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di soccorso 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che hanno operato per il recupero della salma e la messa in sicurezza dei due mezzi e dell’area. Il tratto della statale nell’immediatezza è stato chiuso al traffico.

Sul posto il magistrato di turno e gli agenti della polizia stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.