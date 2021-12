Si incendia un’abitazione a Cirò Marina, ingenti danni

Paura ma nessuna grave conseguenza per le persone a causa di un incendio che ha pesantemente danneggiato un’abitazione di Cirò Marina.

E’ accaduto nella notte nel centro abitato della cittadina ionica del crotonese dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un rogo che ha interessato gran parte dell’appartamento.

L’intervento di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina ha consentito di fermare le fiamme prima che arrivassero al vano caldaia e che potessero propagarsi anche alle abitazioni vicine.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri ed i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso il proprietario della casa che aveva inalato i fumi dell’incendio.