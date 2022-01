Scontro frontale nel crotonese, 7 feriti di cui 4 gravi

Sette persone sono rimaste ferite, quattro, tra le quali una bambina, in modo grave, nello scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di Belvedere di Spinello (Crotone). I quattro feriti gravi sono stati portati in ospedale in codice rosso.

La statale è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e ripristinare la circolazione.

L’incidente è avvenuto l Bivio di Cotronei ed ha coinvolto una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf. A bordo della prima vettura due passeggeri e cinque (di cui due bambini) sulla Golf.

I vigili del fuoco, intervenuti dalla sede centrale di Crotone e dai distaccamenti di Petilia Policastro e di San Giovanni in Fiore (Cosenza) hanno provveduto ad estrarre due feriti, uno dalla Fiat Punto ed uno dalla Golf, presi in cura poi dai medici del 118. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze. Dopo i soccorsi il traffico sulla statale è stato riaperto.