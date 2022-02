Scontro frontale sulla statale 106 a Crotone, due feriti gravi

E’ di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla stradale statale 106, nel territorio di Crotone.

Ad essere coinvolte, in uno brutto scontro frontale, due auto, una Mini Cooper e una Citroen Picasso. Allertati, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone.

I pompieri hanno estratto i due malcapitati rimasti incastrati tra le lamiere delle autovetture. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale con due ambulanze.

I vigili hanno messo in sicurezza le auto che perdevano carburante dal motore. La statale 106 al momento risulta ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto per i rilievi del caso, Carabinieri e Polizia.