Sorpreso con oltre due kg di droga, arrestato

Le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, predisposte dalla Questura, hanno consentito di rinvenire 2,230 chilogrammi di droga, e di trarre in arresto una persona.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dalla volante nella zona centro della città, gli agenti hanno notato un uomo di 32 anni, noto per i suoi pregiudizi in materia di stupefacenti, intento ad uscire da uno stabile in stato di abbandono; alla vista dei poliziotti, il trentaduenne ha lasciato cadere per terra una busta e ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

All’interno del sacchetto è stato rinvenuto un involucro contenente marjuana, quindi il controllo è stato esteso all’edificio da cui l’uomo era stato visto uscire, consentendo di trovare altri involucri, contenenti ulteriore sostanza dello stesso tipo.

All’esito del controllo, il materiale è stato sequestrato, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.