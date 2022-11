Maltempo, allerta meteo sul Cosentino e Crotonese. Sindaco Voce chiude scuole

La Protezione civile della Calabria ha diramato un’allerta meteo per l’intera giornata di domani 30 novembre 2022. L’allerta è gialla per l’intera regione ed arancione in alcuni centri della fascia ionica crotonese e cosentina.

In considerazione dell’allerta il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto a titolo precauzionale la chiusura di tutte le scuole.

Contemporaneamente è stato attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile, che monitorerà il territorio per l’intera giornata. Scuole chiuse anche a Crosia su disposizione del sindaco, Antonio Russo.