Naufragio a Cutro, rinvenuto un altro cadavere. Le vittime salgono a 64

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nelle ultime ore nelle acque di Steccato di Cutro, dopo il naufragio domenica scorsa di un barcone carico di migranti e che ha provocato la morte di decine di persone.

Il cadavere è stato individuato e poi recuperato nella zona dai soccorritori. Salgono a 64 le vittime accertate, ma si temono possano essere molte di più, forse un centinaio.

Intanto prosegue l’azione di soccorso dei Vigili del fuoco e delle unità di altri Corpi di polizia, che non si è mai fermata dall’alba di domenica. Con le condizioni del mare che vanno via via attenuandosi, ci sarà la possibilità per i sommozzatori di individuare altri corpi. Con le acque agitate degli ultimi due giorni è possibile che alcuni corpi siano stati trasportati dalle correnti molto al largo, o comunque per miglia lungo le coste lontano dal punto della tragedia.