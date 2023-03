Capo capitaneria di porto di Crotone: “Dinamica è da accertare”. Trovata una bambina: 67 morti

Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. Il ritrovamento è avvenuto in mattinata. L’ultimo corpo, in ordine di tempo, ad essere stato recuperato dai soccorritori che stanno operando nella zona della tragedia, è quello di una bambina. Il bilancio delle vittime tra bambini e adolescenti sale così a 16, ma si teme che possano essere di più.

Intanto, sulle polemiche scaturite dai mancati soccorsi nell’immediatezza dopo l’avvistamento dell’imbarcazione da parte di Frontex, sabato sera, interviene il Comandante della Capitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi che citato dall’Ansa spiega: “Perché non siamo usciti? Non è così il discorso. Dovreste conoscere i piani, gli accordi che ci sono a livello ministeriale”.

“Le nostre regole di ingaggio – aggiunge il comandante – sono una ricostruzione molto complessa non da fare per articoli di stampa. Ci sarebbe bisogno di specificare molte cose su come funziona il dispositivo per il plottaggio dei migranti, da che arrivano nelle acque territoriali a che poi debbano essere scortati o accolti: le operazioni le conduce la Gdf finché non diventano Sar (“Search and rescue” – Ricerca e salvataggio). In questo caso la dinamica è da verificare”, ha concluso Aloi.

