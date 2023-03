Naufragio, Giovedì Mattarella dovrebbe essere a Crotone

Giovedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe essere a Crotone per una visita di cordoglio al Palamilone, dove sono allineate le bare delle quasi 70 vittime del tragico naufragio di domenica mattina a Steccato di Cutro.

La notizia è riportata dall’Ansa che cita fonti locali, ma non è confermata dal Quirinale. Mattarella, domenica, dopo il naufragio, con una nota aveva espresso il proprio cordoglio per la morte di decine di migranti.

“È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente…”, ha detto. “È indispensabile che l’Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive”.