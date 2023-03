Minaccia l’ex compagna perché non indossa il velo islamico, arrestato

Minacciava la compagna perché non voleva più portare il velo islamico. Per questo un cittadino del Marocco di 43 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Cirò Marina in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Crotone.

L’uomo, che già dalla scorsa estate era stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla ex, secondo l’indagine, era stato protagonista di svariati episodi persecutori nei confronti

della donna che, sin da subito, avendo intuito la sua pericolosità, aveva avvertito i carabinieri di Cirò Marina.

La decisione della compagna di non indossare più il velo islamico, secondo l’indagine, potrebbe essere all’origine del gesto dell’uomo che aveva danneggiato in svariati modi, in

talune occasioni manomettendo anche alcune importanti componenti, l’autovettura della donna.

Nonostante la misura cautelare emessa nell’agosto scorso dal Tribunale di Crotone, negli ultimi giorni avrebbe continuato a minacciare l’ex compagna. Da qui la richiesta dei militari al Tribunale per l’aggravamento della misura che è stata accolta tempestivamente.