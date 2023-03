‘Ndrangheta, arrestate sei persone affiliate alla “locale” di Petilia Policastro

1 di 4

Nella giornata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, supportati dai colleghi dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Calabria”, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a carico di sei persone di Petilia Policastro e Cotronei.

A carico degli indagati – dei quali tre in carcere ed altri tre agli arresti domiciliari – nell’ordinanza cautelare viene riconosciuta la gravità indiziaria in ordine ai reati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché di estorsione, incendio ed usura aggravati dal metodo mafioso.

La complessa attività investigativa, effettuata dai Carabinieri di Petilia, ha riguardato un ampio arco temporale, e si è sviluppata attraverso attività di tipo tradizionale nonché attività tecnica captativa.

Gli esiti investigativi hanno permesso di delineare la gravità indiziaria circa l’attuale operatività della locale di ‘ndrangheta di Petilia Policastro e di rilevare i suoi interessi criminali in seno alla realtà imprenditoriale del territorio.