Auto sbanda sulla 106 a Crotone, 2 morti e due feriti gravi

È di due morti e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 106 nella zona sud di Crotone.

Si tratta di un incidente autonomo, con una sola auto coinvolta che per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada in un canalone.

Sul posto sono giunti i sanitari che non hanno potuto fare nulla per i due deceduti, mentre i Vigili del fuoco del comando di Crotone hanno estratto dalle lamiere i due feriti affidandoli al personale del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Delle vittime non si hanno al momento le generalità.