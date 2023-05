Nasconde la coca nello zaino del nipote che ci gioca all’asilo, scampato pericolo. Zio in cella

1 di 3

Un pusher spregiudicato ha nascosto un involucro con cento grammi di cocaina nello zainetto del nipotino di 4 anni, e poi lo avrà dimenticato, incurante del pericolo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Il bambino, poi è andato all’asilo e scavando nello zaino verosimilmente in cerca della merenda, ha trovato il sacchetto di droga cominciando a giocarci con i piccoli compagni, tirandolo da una parte all’altra come se fosse una pallina.

Meno male che gli insegnanti si sono accorti del maneggio sospetto, così gliel’hanno levato per evitare che l’involucro si rompesse e la polvere bianca venisse inalata o ingerita dai bambini. Intanto le maestre hanno allertato i carabinieri per accertare cosa fosse quella strana sostanza. Da analisi di laboratorio è risultata essere cocaina.

Un breve giro di indagini nella famiglia del piccolo e i carabinieri della Tenenza di Isola sono risaliti allo zio del piccolo, tale M.F., di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, il quale è finito in manette per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I militari hanno sequestrato la sostanza ed allertato i servizi sociali del comune isolitano per gli adempimenti di competenza. Notiziato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone, il magistrato ha ordinato che lo sprovveduto e maldestro spacciatore venisse tradotto presso la casa circondariale pitagorica in attesa di giudizio per direttissima. L’udienza si è tenuta nella mattinata di sabato scorso e il Giudice del Tribunale, ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la custodia in carcere.