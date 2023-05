Controlli antidroga della Gdf, due arresti e una denuncia

1 di 4

I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli antidroga, avvenuti con l’impiego delle unità cinofile, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, i principali luoghi della città e le principali arterie stradali della provincia crotonese.

I Baschi verdi, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, hanno effettuato due distinti interventi, sottoponendo a sequestro circa 100 grammi di hashish, marijuana e cocaina, traendo in arresto due soggetti e denunciandone un terzo, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze psicotrope.

Nel corso del primo intervento, l’infallibile fiuto dei pastori tedeschi antidroga ha permesso di “intercettare”, in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani, la cessione di un grammo di cocaina. Le conseguenti attività di polizia giudiziaria, sviluppate all’esito della rilevata “flagranza di reato” nei confronti del “pusher” e del cliente, hanno consentito di rinvenire, presso l’abitazione di quest’ultimo, circa 75 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento in dosi della droga ed, in particolare coltellini per il frazionamento, buste in cellophane e bilancino di precisione.

La droga rinvenuta e il materiale sono stati sottoposti a sequestro ed i due soggetti responsabili sono stati tratti in arresto.

In altra circostanza, il controllo stradale operato nei confronti di un’autovettura resasi protagonista di una manovra particolarmente sospetta, effettuata lungo la strada statale 106 nel territorio di Torre Melissa (Crotone), ha consentito di identificare un soggetto intento a trasportare, negli indumenti personali, oltre 20 grammi di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di fazzoletti. Lo stesso è stato, pertanto, denunciato – in stato di libertà – alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di detenzione e trasporto di stupefacenti.

La sostanza sequestrata nel corso dei due interventi, se immessa nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato centinaia di dosi e proventi illeciti per diverse migliaia di euro.