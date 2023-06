Playoff C, disastro Crotone. In vantaggio si fa rimontare dal Foggia e viene eliminato

Il Crotone resta in serie C. Dopo la sconfitta a Foggia per 1-0 i rossoblù hanno pareggiato nella gara di ritorno allo Scida per 2-2. Dopo il vantaggio dei calabresi per due reti a zero i pugliesi rimontano e riescono a pareggiare nel finale di gara. Un pari che significa l’eliminazione dai playoff per la serie B.

Ottimo il primo tempo, col doppio vantaggio. Era sufficiente tenere il risultato sul due a zero per proseguire nelle sfide per la promozione nella categoria cadetta, ma il secondo tempo è stato sciupato e “regalato” tutto agli ospiti che hanno rimontato le reti degli squali Cernigoi e Gigliotti, entrambe siglate nel primo tempo, con Frigerio e Beretta, siglate al 6′ e al 40′ della ripresa. Un pareggio che ha condannato il Crotone a restare in C, nonostante l’ottimo secondo posto rimediato in campionato dietro al Catanzaro, già promosso.

CROTONE: Branduani; Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron (28’st Cuomo); Petriccione, Vitale (35’st Awua); Chiricò (28’st Carraro), D’Ursi (35’st Kargbo), Tribuzzi (38’st Crialese); Cernigoi. A disp. : Dini, Lucano, Spaltro, Papini, Calapai, Bove, D’Errico, Gomez, Pannitteri. All. Zauli

FOGGIA: Dalmasso; Kontek, Di Pasquale (1’st Rutjens), Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann (1’st Di Noia), Schenetti, Costa (46’st Markic); Peralta, Iacoponi (27’st Beretta; 43’st Vacca). A disp. : Thiam, Raccichini, Garattoni, Capogna. All. Limone (Rossi squalificato)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Reti: 31’pt Cernigoi (C), 46’pt Gigliotti (C), 6’st Frigerio (F), 40’st Beretta (F)

Ammoniti: Dini (C), Rutjens (F), Carraro (C), Cernigoi (C), Kargbo (C), Di Noia (F)

Note: 21’st espulso D’Errico (C) dalla panchina per proteste

Spettatori: 7.280