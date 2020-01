In auto con decine di dosi di marijuana, tre arresti nel reggino

Sono stati fermati su una Renault Clio in via Ravagnese Superiore e li hanno trovati con della marjuana in auto. Con l’accusa di detenzione stupefacente ai fini di spaccio, martedì notte, i Carabinieri della Stazione di Gallina (Reggio Calabria), hanno arrestato tre reggini, A.G., di 24 anni, B.B., 20enne e R.P., di 22, tutti già noti alle Forze di Polizia.

Era notte fonda, quando i militari, durante controlli in orario notturno, hanno fermato i tre e dopo un’accurata perquisizione li hanno trovati con 61 dosi di marijuana, nascoste all’interno di un sacchetto di cellophane sotto il sedile dell’auto.

La droga è stata sequestrata, mentre invece gli arrestati, dopo il giudizio direttissimo, non sono state disposte misure cautelari.