1 di 4

Cinque automobili sono state distrutte dalle fiamme questa notte nella zona nord di Reggio Calabria. A domare i roghi i vigili del fuoco del comando provinciale reggino.

Gli incendi, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono scoppiati intorno all’una e trenta in Viale della Libertà. Sul posto, oltre ai pompieri sono intervenute le forze dell’ordine. Indagini della Polizia per accertare l’origine delle fiamme. Non si esclude il dolo.