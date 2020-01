Incidente sull’A2 tra Gioia Tauro e Palmi, muore un ragazzo

Un ragazzo di 19 anni, Manuel Iannì, è morto nella notte in un incidente stradale sull’Autostrada del Mediterraneo nel tratto tra Palmi e Gioia Tauro.

Dalle prime informazioni, il giovane era a bordo di una Peugeot quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura finendo con l’impattare contro il guardrail. Nell’impatto l’auto si sarebbe ribaltata e il giovane scaraventato fuori dall’abitacolo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla.

Secondo quanto riportano alcuni media locali, una pattuglia di carabinieri che procedeva nella stessa direzione di marcia avrebbe urtato l’auto incidentata che era capovolta sull’asfalto.