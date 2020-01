Gli auguri di Graziano agli eletti Pd. Lunedi torna Zingaretti

Il commissario dem esprime soddisfazione per il suo partito primo in Calabria. "Bisogna subito aprire una riflessione sul perché il 56% degli elettori resta a casa"

“Un sentito augurio di buon lavoro ai 5 eletti del Partito democratico in consiglio regionale Mimmo Bevacqua, Carlo Guccione, Libero Notarangelo, Luigi Tassone e Nicola Irto e un grazie di cuore a tutti i candidati che con il proprio impegno hanno fatto in modo che il Pd, già dato per spacciato da molti, ritornasse ad essere il primo partito della Calabria”. Così il commissario regionale del Partito Democratico Stefano Graziano.

“È stata una battaglia difficile. Bisogna subito aprire una riflessione sul perché il 56% degli elettori resta a casa. Come centrosinistra inizieremo subito e già la prossima settimana (lunedì informa Graziano) terremo un incontro pubblico che vedrà la partecipazione del nostro segretario nazionale Nicola Zingaretti. Un momento di confronto ma anche un momento per ringraziare Callipo, i candidati e i militanti che hanno condotto la campagna elettorale”.