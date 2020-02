Il premier Conte a Gioia Tauro presenta il piano per il Sud

1 di 4

“La politica che ci piace offre un lavoro di squadra, un lavoro operoso ed un impegno sincero ed autentico che non si fa distrarre dalle polemiche, che offre leale e piena collaborazione con gli stakeholders (le parti interessate, ndr) e che è sempre votato al bene comune”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Gioia Tauro alla Conferenza per il Sud dove ha presentato l’omonimo piano insieme ai ministri Provenzano e Azzolina.

“Ho chiesto la fiducia – ha spiegato il presidente del Consiglio – anche sulla base di un impegno solenne rivolto a tutti gli italiani, di rilanciare il Sud, di abbattere le barriere che dividono paese, ridurre squilibri, arginare lo spopolamento, fermare l’esportazioni delle migliori eccellenze, i giovani.

“Oggi siamo qui, per progetto corale di tutti noi. Oggi siamo qui per piantare le radici delle nostre idee e del nostro progetto. E’ la prima volta che un Governo progetta un impegno decennale per il sud”, ha detto ancora Conte parlando del Piano sud 2030″.