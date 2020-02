Coronavirus, nuovo caso sospetto in Calabria. Donna in isolamento a Reggio

Nuovo caso sospetto di coronavirus in Calabria dopo quello registrato a Catanzaro che si è risolto positivamente, almeno per il momento (la giovane deve essere sottoposta a nuovo test). Il nuovo caso riguarda una donna di 37 anni di Campo Calabro che nei giorni scorsi era stata in Veneto.

La situazione della donna è stata segnalata dal suo medico di famiglia. La 37enne è stata ricoverata in isolamento nell’ospedale di Reggio Calabria e sottoposta al test del coronavirus. I tamponi sono stati inviati all’istituto Spallanzani di Roma per gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Campo Calabro, Rocco Alessandro Repaci, in un comunicato, riferisce che “le persone con le quali la donna è stata in contatto sono, al momento, in quarantena volontaria in via prudenziale.

“Tutti i provvedimenti fin qui assunti, comunque – aggiunge il sindaco – hanno carattere precauzionale ed al momento non sussiste alcun pericolo. In caso di positività dei test saranno presi i provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione”.

