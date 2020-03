Giovane ferito a colpi di pistola, arrestato il presunto autore

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito in modo non grave, a colpi di arma da fuoco, nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. La polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria ha arrestato il presunto autore, un uomo di 30 anni, del quale non sono state rese note le generalità.

Il fatto è accaduto nel rione Gallico della città calabrese dello Stretto. L’uomo, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbe fatto fuoco contro il rivale al culmine di una lite maturata probabilmente per motivi passionali.

Il ferito, colpito alla gamba, è stato soccorso e trasportato nel Grande ospedale mediterraneo di Reggio Calabria dove è stato medicato e giudicato guaribile in 25 giorni.

